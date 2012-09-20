У Гройсмана вимагають відставки головного тюремника

Вінницька правозахисна группа на своєму офіційному блозі розмістила заяву, у якій закликає до негайної перевірки заяви про катування засудженого ДВК №89 Довгого Руслана Олексійовича та просить Уповноваженого ВР України з прав людини Лутковську В.В. прийняти участь у вказаній перевірці.

Також правозахисники заявили, що «змушені вчергове закликати Президента України Віктора Януковича прийняти рішення про відставку Голови Державної пенітенціарної служби України Олександра Лісіцкова, як людини, яка не здатна і не бажає забезпечити дотримання прав людини в установах виконання покарань».

В установах державної пенітенціарної служби України продовжуються масові брутальні порушення прав людини. Так, усе частіше до правозахисників надходить інформація про те, що адміністрація пенітенціарних установ в умовах повної відсутності ефективного громадського контролю за дотриманням прав людини у тюремному відомстві, вдається до знущань над засудженими руками (а також ногами і статевими органами) так званих «активістів адміністрації» - засуджених, які за вказівкою тюремного керівництва б’ють, гвалтують та знущаються над іншими ув’язненими.

Сьогодні, коли оприлюднення прихованої зйомки знущань над в’язнями грузинської тюрми призвело до гучного політичного скандалу, арештів та відставок серед офіцерів тюремного відомства, ми змушені продемонструвати нелегальне інтерв’ю, яке Вінницька правозахисна група з використанням технічних засобів записала із засудженими Довгим Русланом Олексійовичем, який утримується у Дніпропетровській виправній колонії №89.

У своєму інтерв’ю засуджений Довгий повідомив, що після оголошенням ним голодування, його було на території медичної частини побито іншими засудженими, які нанесли йому побої вірогідно за вказівки тюремної адміністрації.

У подальшому тюремна адміністрація відмовилася фіксувати обрії, та надавати побитому засудженому допомогу попри те, що він скаржиться на симптоми, які можуть вказувати на черепно-мозкову травму.

Вказані порушення прав людини стали можливими внаслідок того, що повага до людської гідності не є пріоритетом для очолюваного Олександром Ліцісковим тюремного відомства України, а в Україні не діє нацнаціональний превентивний механізм щодо попередження катувань.