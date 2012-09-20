Вінничани вшанують підпільників Великої Вітчизняної

Сьогодні з нагоди Дня партизанської слави на вінниччині вшановуватимуть підпільників, які боролися з окупантами на Вінниччині у части Другої світової війни.

Урочистості розпочнуться традиційним покладанням квітів до Меморіалу Слави, вшанування пам’яті Лялі Ратушної та Івана Бевза в обласному центрі.

Згодом, у селі Кальник Іллінецького району керівництво області та делегації з усіх регіонів Вінниччини віддадуть шану командиру партизанського об’єднання Калашникову та загиблим партизанам і підпільникам. Також відвідають музейну кімнату.

На території Іллінецького району, де партизанський рух був досить потужним , зведено Меморіал партизанської слави, а землянки тих часів знаходяться під постійним доглядом.

Продовжиться святкування на галявині, де ветерани матимуть змогу відпочити та поспілкуватися між собою.

