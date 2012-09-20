Блохін та Бєланов будуть у Вінниці

Презентація школи футболу

22 вересня 2012 року о 12 год на Центральному міському стадіоні м.Вінниці (вул. 50-річчя Перемоги, 16) відбудеться урочиста церемонія презентації Вінницької обласної ДЮСШ з футболу імені Олега Блохіна та Ігора Бєланова. Участь у заході візьмуть особисто патрони школи: Олег БЛОХІН - головний тренер збірної команди України з футболу, майстер спорту СРСР міжнародного класу, заслужений тренер України Ігор БЄЛАНОВ - заслужений майстер спорту СРСР, лауреат «Золотого м'яча», володар Кубка кубків Андрій БАЛЬ - заслужений майстер спорту СРСР, володар Кубка Кубків УЄФА, чотириразовий чемпіон СРСР.

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