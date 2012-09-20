Водій «Мерседеса» покалічив двох пасажирок

Не впорався з керуванням

19 вересня о 14.20 год. поблизу с. Мазурівка водій автомобіля "Мерседес-Віто" С., 1971 р.н., непрацюючий житель смт. Вапнярка, Томашпільського р-ну, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де допустив перекидання автомобіля. Як повідомляє ДАІ УМВС у Вінницькій області, внаслідок ДТП серйозно постраждали пасажирки престижного авто. 23-річна непрацююча жителька смт. Вапнярка, Томашпільського р-нуз діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лівого колінного суглобу та, 50-річна мешканка с. Паланка, Томашпільського р-ну з діагнозом забій лівої половини грудної клітки, закрита травма живота, госпіталізовані в травматологічне відділення Тульчинської ЦРЛ

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