На Джаз-фесті «запалюватимуть» виконавці з 13 країн світу

22 та 23 вересня у Вінниці проходитиме XVII-ий фестиваль джазової музики «VINNYTSIA JAZZFEST - 2012».

Цьогоріч вже традиційно поціновувачі джазової музики зможуть насолодитися виступами зірок світового джазу.

Для вінничан буде представлено проект «The Shin» (Грузія - Іспанія), виступи Георга Брейншмідта (Австрія) в складі тріо «Brein Cafe», Андрія Кондакова (Росія) і Джессі Джонс (США), квінтет Збіґнева Намисловського та багато інших. Вінницька частина буде представлена відомими музикантами Оксаною Славною і квартетом Романа Кульматицького.

Джазфест традиційно проходитиме за підтримки Вінницької міської ради, Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради. Головний організатор фестивалю – Благодійний фонд сприяння розвитку талантів Поділля.

Розпочнеться цьогорічний джазфест вже цієї суботи, 22 вересня. Перед офіційним відкриттям головної події року для вінницьких шанувальників джазу на площі Театральній проходитиме проект «Джаз де Парі», в якому візьмуть участь переможці другого всеукраїнського конкурсу молодих джазових виконавців.

Цього ж дня о 17:00 в приміщенні вінницької обласної телерадіокомпанії «Вінтера» розпочнеться основне дійство.

Спочатку вінничан радуватиме Інструментальний театр «The Shin» (Грузія). Цього разу у складі проекту Хав'єр Паксаріно, який вважається одним з кращих саксофоністів Іспанії. Далі у програмі – тріо Густава Лундгрена, який є одним із найвідоміших джазових гітаристів Швеції.

У другому блоці першого дня фестивалю заплановано виступ ще одного тріо – композитора і піаніста, нової зірки італійського джазу Кекко Форнареллі.

На XVII фестивалі буде звучати також і польський джаз. Цього року його представить квінтет Збіґнева Намисловського.

Фестивальну програму 23 вересня розпочнуть вінничани — співачка та композитор Оксана Славна і квартет Романа

Кульматицького. Вперше у фестивалі візьмуть участь виконавці з Південної Африки. Це – вокальний квартет «Soweto Entsha Vocal», який отримав визнання під час виступу на церемонії відкриття Кубка Світу з футболу. Ще однією прем’єрою цьогорічного фестивалю стане проект VEIN (Швейцарія).

Також 23 вересня вінничани зможуть почути тріо «BREINS CAFE» (Австрія - Франція - Болгарія), до якого входять зірки світового джазу Маріо Форте, Антон Дончев та Георг Брейншмідт. А завершить програму фестивалю «VINNYTSIA JAZZFEST - 2012» дует двох світових зірок - Андрія Кондакова (Росія) і Джессі Джонса-молодшого (США).

Отже, 22 та 23 вересня у Вінниці лунатиме джазова музика 13 країн світу: музиканти з Польщі, Грузії, Іспанії, Швеції, Італії, Швейцарії, Південно-Африканської Республіки, Австрії, Болгарії, Франції, Росії, США і України розважатимуть вінничан гарною музикою та віртуозним виконанням джазу. Замовити квитки можна за телефоном 690-025.