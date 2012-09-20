Алергиків діставатимуть спори грибів

Вінничани, які потерпають від алергій, наступного тижня зможуть трохи розслабитись, - зв’язку із різким похолоданням, що прогнозується з 20-21 вересня, концентрації пилку амброзії вже навряд чи серйозно турбуватимуть хворих наступного тижня.

До помірного рівня у теплі дні, особливо – 25-27 вересня, - буде підніматись концентрація пилку полину.

Залишатимуться низькими концентрації пилку лободових, злаків, кропиви та пилку рослин з родини складноцвіті.

Проте, волога погода сприятиме 24-27 вересня розповсюдженню спор, особливо, - аскоспор та кладоспоріуму у помірних концентраціях.

Не такими високими будуть концентрації альтернарії, епікокуму, периконії, ганодерми, спор іржастих грибів. Побільшало у повітрі спор сажкових грибів, що здатні викликати загострення осінньої бронхіальної астми.