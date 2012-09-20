Вінничани наговорили по мобільному на мільярд гривень

У січні-серпні доходи від надання послуг пошти та зв’язку у Вінницькій області збільшилися на 3,4% або 0,040 млрд. гривень порівняно з аналогічним періодом 2011 року до 1,217 млрд. гривень.

Про це повідомляє управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області.

У січні-серпні доходи від надання послуг пошти та зв’язку населенню Вінницької області збільшилися на 2,03% або 3,776 млн. гривень порівняно з аналогічним періодом 2011 року до 190,155 млн. гривень.

Протягом січня-серпня доходи від надання послуг пошти скоротилися на 0,6% або 0,382 млн. гривень порівняно з аналогічним періодом 2011 року до 62,771 млн. гривень, надання послуг міського телефонного зв’язку – збільшилися на 1,28% до 59,254 млн. гривень, надання доступу до мережі «Інтернет» - на 16,53% до 71,852 млн. гривень.

Найбільшу частину доходів у сфері зв’язку складають послуги з надання мобільного зв’язку – 963,326 млн. гривень, що на 3,5% або 32,617 млн. гривень більше, ніж за аналогічний період 2011 року.