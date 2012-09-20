У кожному райцентрі відкриють Прозорі податкові центри

Близько 50 нових Центрів обслуговування платників податків має відкритися по всій Україні найближчим часом. Наразі їх нараховується 458.

Про це повідомила голова Державної податкової служби у Вінницькій області Ірина Зленко.

- До кінця року планується відкриття Центру обслуговування платників податків у Чечельнику, - каже Ірина Володимирівна. - І далі - у кожному районному центрі. Адже громадяни, які подають звітність по всім правилам потребують підвищення якості такої роботи. Зараз первіряємо стан матеріально-технічого забезпечння на місцях.

На Вінниччині з травня поточного року працюють 14 Центрів з обслуговування платників податків. Найбільший з них – Центр обслуговування податків обласної інспекції, який щодня надає послуги майже тисячі клієнтів.

