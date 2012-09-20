Можна безкоштовно проконсультуватись у американського психолога

Книгарня «Є» та Українська Асоціація Ґештальт-терапії запрошує Вас на зустріч з психологом Пітером Філіпсоном на тему «Ґештальт без кордонів», яка відбудеться 28 вересня. о 18:30.

Пітер Філіпсон – засновник Манчестерського ґештальт-центру, навчальний терапевт і супервізор Британського інституту ґештальт-терапії, дійсний член Нью-Йоркського інституту ґештальт-терапії. Автор книг «Селф у відносинах», «Народження селфу», а також «Контакти і відносини в полі. Перспектива» (спільно з Ж.М. Робіном).

Розмова «Ґештальт без кордонів» буде присвячена консолідації зусиль ґештальт-терапевтів усього світу, виробленню терапевтичних засад та розширенню сфер застосування цього методу психотерапії й психології.

Адреса книгарні «Є»: м.Вінниця, вул. Соборна, 89. Вхід вільний.