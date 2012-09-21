У Вінниці почали вчити вихователів гуртожитків

Отримавши у червні 2012 року ліцензію на здійснення навчальної діяльності з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів системи професійно-технічної освіти, Навчально-методичний центр ПТО у Вінницькій області розпочав новий навчальний рік з новаторської ідеї, повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

26 вихователів гуртожитків професійно-технічних навчальних закладів області розпочали своє навчання і протягом двох тижнів слухатимуть лекції та практично закріплюватимуть отримані знання, розширюючи свій професійний кругозір.

- Навчальна програма курсів передбачає три модулі: соціально-гуманітарний, професійний та діагностико-аналітичний, сказав заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Валерій Бачинський. - Серед запланованих для слухачів тем: нормативно-правове забезпечення виховного процесу в ПТНЗ, його психолого-педагогічні основи та система організації в гуртожитках закладів професійно-технічної освіти, забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності учнівської молоді.

Вихователі поповнюватимуть свої знання щодо організації роботи з обдарованими дітьми, культури здоров’я особистості, педагогічної майстерності, а також сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

По завершенню навчання слухачі отримають відповідні свідоцтва державного зразка. А оскільки ліцензійний обсяг підготовки зазначеної категорії педпрацівників складає 50 осіб, то протягом навчального року підвищити свою кваліфікацію матиме змогу ще одна група вихователів.