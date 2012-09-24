Запросили на нагородження і примусили чекати 4,5 години

23 вересня кілька сотень вінничан, власників мегафішок (їх вручали майже 4 місяці протягом проектів міської ради “Мистецькі вихідні” і “Битва районів”) , отримали СМС-повідомлення від ТРЦ «Мегамоллу» із пропозицією прийти на розіграш призів на майдан Незалежності (біля міськради) на 16.00. Лише у разі власної присутності можна було отримати призи після лотереї – велосипед і нетбук. Як заздалегідь повідомляли організатори, чекати розіграшу треба було близько години.

Але, як виявилось, шукачі призів були потрібні організаторам як безкоштовно масовка, адже лотерея почалася лише після 20.30. До цього проходив фінальний концерт “Битви районів”. Більшість родин на розіграш прийшла з дітьми, які за 4,5 години очікування позамерзали. Хтось, не витримавши, пішов додому (тому й нетбук розіграли лише з четвертої спроби!), інші вирішили мучитися до кінця. І пішли розчарованими, адже жодних втішних призів, окрім двох головних, не було.