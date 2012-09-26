"Володарка" шитиме одяг для депутатів?

Вінницька швейна фабрика "Володарка" може шити "форму" для депутатів Верховної Ради України, щоб "рекламували" вітчизняного виробника. Для відродження вітчизняної легкої промисловості також слід обмежити ввіз неякісного товару в Україну. Адже в Україні залишилось лише два потужних підприємства - у Вінниці та Чернівцях., - повідомляє Укрінформ.

Проблеми галузі обговорював на зустрічі із колективом ВАТ "Володарка" у Вінниці голова комітету ВРУ Володимир Рибак.

- Потрібно розвивати ринок у державі, підтримуючи вітчизняного виробника... А щоб розвивались регіони слід робити реформу - фінанси мають залишатись на місцях, а держава має фінансувати лише державні інституції. Чим більше коштів заробляє регіон, тим більше у нього має залишатись. Бо лише через регіони відродродиться Україна, зростатиме добробут у державі, - відзначив Володимир Рибак.

Він також запропонував для популяризації вітчизняної швейної промисловості пошити на "Володарці" для депутатів ВРУ "форму", щоб ходили в ній на сесії. За словами керівника швейної фабрики Леоніда Гавриша, костюмам цієї торгової марки надають перевагу керівники Вінниччини.

- "Можете оцінити крій, якість тканини. Вінниччани зі смаком - наші постійні клієнти, їм подобаються наші костюми, - відзначив Леонід Гавриш.

На думку виробника, для розвитку вітчизняної легкої промисловості слід законодавчо обмежити ввіз на Україну неякісного імпорту.

- Майже 80% складу такої продукції - це поліестр. Він шкідливий для здоров"я, а його носять діти, жінки. Не потрібно ввозити дешевий секонд-хенд, адже така конкуренція не на користь людей і вітчизняного виробника, - стверджує Гавриш.

Довідка:

ВАТ «Володарка» виробляє понад 700 тисяч одиниць складних швейних виробів на рік. Чоловічі костюми, пальто, куртки, жіночі брюки та блейзери – асортимент виробів фабрики широкий, реалізується як на внутрішньому ринку, так і за кордоном: у Німеччині, Франції, Бельгії. На підприємстві працює понад півтори тисячі людей.

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