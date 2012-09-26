Студент випав з балкона багатоповерхівки

25 вересня о 2:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 міста Вінниці надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався на вул. Воїнів-інтернаціоналістів.

Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, 24-річний студент одного з навчальних закладів обласного центру випав з балкону 3-го поверху.

Каретою швидкої медичної допомоги потерпілий доставлений до лікарні з діагнозом «відкритий перелом правого плеча, закритий перелом правого та лівого стегна, забій головного мозку».

На даний час чоловік знаходиться в реанімації другої міської лікарні. Стан потерпілого важкий. Обставини та причини події встановлюються.