«Батьківщина» виграла два суди щодо формування ДВК

21 вересня Вінницький окружний адміністративний суд задовольнив позов кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №13 Миколи Катеринчука (ВО «Батьківщина») щодо визнання протиправними дій, що відбувались під час формування списків ДВК на окружній виборчій комісії виборчого округу №13.

Про це повідомила Громадянська мережа ОПОРА.

Нагадаємо, що у приміщенні Окружної виборчої комісії одномандатного округу №13 виникла конфліктна ситуація, причиною якої стало те, що деякі суб'єкти виборчого процесу подавали до ОВК кандидатури для включення до складу дільничних комісій після завершення терміну, визначеного Законом про вибори народних депутатів та відповідними роз’ясненнями ЦВК, тобто після 24-ї години 18 вересня.

Також 21 вересня у Вінницькому Апеляційному суді було розглянуто позов ВО «Батьківщина» проти ОВК №11, а саме про визнання дії ОВК №11, щодо прийняття після встановленого законом України терміном 29 Подань до ДВК, незаконними.

Дане оскарження ВО «Батьківщина» було частково задоволено. Рішенням суду було скасувати постанову ОВК №11 «№18 від 19 вересня 2012 року».

Нагадаємо, що голова окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №11 Павло Лесик (фракція «Блок Юлії Тимошенко» – «Батьківщина») заявляв, що його шляхом підкупу та ультиматумів змушували порушити законодавство і прийняти списки членів дільничних виборчих комісій від Партії регіонів після закінчення терміну їх подання, тобто після 24-ї години 18 вересня.

Пізніше Павло Лесик повідомив представникам Громадянської мережі ОПОРА у Вінницькій області, що під час інтерв’ю зі спостерігачем ОПОРИ він обмовився, назвавши Юрія Ямпільського представником Партії регіонів. Насправді Юрій Ямпільський представляє в ОВК партію «Русь Єдина».

Павло Лесик написав заяву, яка є у розпорядженні Громадянської мережі ОПОРА у Вінницькій області. Проте було подано позов до Вінницького окружного адміністративного суду щодо визнання неправомірними дій подання кандидатур для включення до складу дільничних комісій після завершення терміну, визначеного Законом про вибори народних депутатів та відповідними роз’ясненнями ЦВК.