Ексклюзив: украли лікарські рослини
11:40, 26 вересня 2012Вінниця
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Травичка, та не та
25 вересня до Бершадського райвідділу міліції звернувся 51-річний житель одного з сіл району з заявою про те, що з його складського приміщення шляхом пошкодження замка скоєна крадіжка близько 400 кг лікарських рослин.
Про це повідомило УМВС у Вінницькій області.
Вжитими оперативно-пошуковими заходами працівниками міліції встановлено, що злочин скоїв 17-річний місцевий житель.
За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ККУ (крадіжка).
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