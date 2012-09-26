Ексклюзив: украли лікарські рослини

25 вересня до Бершадського райвідділу міліції звернувся 51-річний житель одного з сіл району з заявою про те, що з його складського приміщення шляхом пошкодження замка скоєна крадіжка близько 400 кг лікарських рослин.

Про це повідомило УМВС у Вінницькій області.

Вжитими оперативно-пошуковими заходами працівниками міліції встановлено, що злочин скоїв 17-річний місцевий житель.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ККУ (крадіжка).