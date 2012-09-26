В шестирічного хлопчика обгоріла рука

25 вересня о 17:40 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №10 міста Гайсин надійшло повідомлення про те, що 6-річний мешканець села Гранів, граючись з друзями, підпалив пляшку з технічною рідиною, внаслідок чого отримав термічні опіки.

Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.

Постраждалий був доставлений каретою швидкої допомоги до реанімаційного відділення Гайсинської районної лікарні з діагнозом «термічний опік полум’ям правої кисті ІІ-ІІІ ст., площею 10 % тіла».

На даний момент хлопчик у задовільному стані.