Дві «фури» зіткнулися і спалахнули
12:30, 26 вересня 2012Вінниця
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Розмір збитків встановлюють
ДТП, яке сталося вчора біля м. Ладижина, спричинило займання двох вантажівок.
Про це повідомило УДАІ УМВС України у Вінницькій області.
На виїзді з міста водій автомобіля «MAN» з причепом не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою такої ж марки, керованої молдаванином, що перевозила 21 тонну цукру.
Через ДТП вантажівка з цукром загорілася і полум’я перекинулось на іншу «фуру».
Ліквідація пожежі тривала близько 4-х годин. Весь цей час рух дорогою на Тростянець було перекрито.
Внаслідок ДТП постраждалих немає, а розмір збитків внаслідок аварії та пожежі встановлюють фахівці..
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