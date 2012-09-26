Дві «фури» зіткнулися і спалахнули

ДТП, яке сталося вчора біля м. Ладижина, спричинило займання двох вантажівок.

Про це повідомило УДАІ УМВС України у Вінницькій області.

На виїзді з міста водій автомобіля «MAN» з причепом не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою такої ж марки, керованої молдаванином, що перевозила 21 тонну цукру.

Через ДТП вантажівка з цукром загорілася і полум’я перекинулось на іншу «фуру».

Ліквідація пожежі тривала близько 4-х годин. Весь цей час рух дорогою на Тростянець було перекрито.

Внаслідок ДТП постраждалих немає, а розмір збитків внаслідок аварії та пожежі встановлюють фахівці..