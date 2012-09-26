На субсидії виділили на 200 мільйонів більше

116 тисяч жителів Вінницької області отримують державну підтримку, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

Сума нарахованої та виплаченої з початку цього року державної допомоги - 785 мільйонів гривень. Всього на дані цілі з державного бюджету Вінницькій області виділено 1 мільярд 106 мільйонів гривень. Це на 200 мільйонів більше ніж минулого року.

- 39 тисячам сімей Вінницької області вже профінансовано житлові субсидії, враховуючи і заборгованість за попередній період, - повідомив начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Олег Новіцький. - Людина має принести довідку з роботи, органи соцзахосту підрахвують сукупний дохід сім‘ї і якщо він ме, держава йому доплачує на комунальні витрати.