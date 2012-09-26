На субсидії виділили на 200 мільйонів більше

13:00, 26 вересня 2012
Вінниця
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Ніж минулоріч

116 тисяч жителів  Вінницької області  отримують державну підтримку, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

Сума нарахованої та  виплаченої  з початку цього року  державної допомоги -  785 мільйонів гривень. Всього на дані цілі з державного бюджету Вінницькій області виділено 1 мільярд 106 мільйонів гривень. Це на 200 мільйонів більше ніж минулого року. 

- 39 тисячам  сімей Вінницької області вже  профінансовано  житлові субсидії,  враховуючи і  заборгованість за попередній період, - повідомив начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Олег Новіцький. - Людина має принести довідку з роботи, органи соцзахосту підрахвують сукупний дохід сім‘ї і якщо він ме, держава йому доплачує на комунальні витрати.

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