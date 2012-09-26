З Ужгорода до Вінниці привезли нашого заробітчанина

Вінницька санітарна авіація здійснила черговий виліт в межах України. Нашого земляка-заробітчанина з Чехії на Україну до м.Ужгород транспортовано з порушенням мозкового кровообігу. А з Ужгорода, за 3 години, літаком АН-2 пацієнта доставили у КП «Аеропорт» Вінниця» у супроводі лікарів Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Про це повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької обласної державної адміністрації.

Лікарі оцінили стан хворого після перельоту, як задовільний. Реанімобілем центру, пацієнта транспортували в інсультне відділення Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенко, де його оглянули лікарі відділення.

- Хворий поступив в стаціонар з порушенням мозкового кровообігу і потребує подальшого лікування. - говорить завідуюча інсультним відділенням ВОПНЛ ім. акад. О.І.Ющенко Тетяна Височанська. - Завдання лікарів активізувати хворого та надалі займатися реабілітацією.

Наразі, це шостий виїзд вінницької санітарної авіації, 5 із них було здійснено в межах Вінницькій області.