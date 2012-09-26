Шкільні канікули можуть перенести через вибори

Міністерство освіти направило в обласні управління рекомендації у зв'язку з виборами перенести осінні канікули.

Школярів пропонують відправити на відпочинок з 25 жовтня по 1 листопада.

Як пише “Комсомольська правда в Україні”, школярів пропонують відправити на відпочинок з 25 жовтня по 1 листопада, тобто з четверга по четвер.

Осінні канікули, за планами, повинні були початися 29 жовтня, тобто на наступний день після виборів, і закінчитися 4 листопада.

Причина перенесення канікул зрозуміла - більшість виборчих дільниць розташовується в школах, а до складу комісій входять вчителі, завучі і директора. І якщо дітей не буде в школі, коли йде підготовка ділянок, їм буде простіше. Плюс, вважають в Міносвіти, це допоможе уникнути ускладнення епідеміологічної ситуації в дитячих колективах". А за три дні після голосування школі саме встигнуть повернути той же вигляд, що і до виборів.