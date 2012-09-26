Міліції на вибори підкинули грошенят

За ініціативою міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з 1 вересня рядовим міліціонерам на 200 гривень підвищено грошове забезпечення, - повідомляє УСО МВС України.

Таке рішення стало логічним продовженням виконання обіцянки глави відомства посилити соціальний захист, насамперед, осіб низової та середньої ланки органів внутрішніх справ

Чергове підвищення грошового забезпечення працівникам міліції стало можливим завдяки перерозподілу асигнувань, які раніше передбачалися на виплату грошової допомоги правоохоронцям при звільненні на пенсію.

Нагадаємо, останнє підвищення зарплати працівникам міліції нижчої ланки проводилося 1 лютого цього року. Тоді дохід рядового міліціонера становив 1600 гривень на місяць.