Пограбували вінницький офіс Олега Ляшка

- Вчора вночі у Вінниці був здійснений черговий напад на мою громадську приймальню, - говорить лідер Радикальної Партії Олег Ляшко. - Злодії вибили двері і винесли все, що змогли. Безумовно, найманці злочинної влади шукали "золото партії", але вони помилились адресою! Це в офісах регіоналів, комуністів і горе-опозиціонерів лежать гроші мішками: на підкуп виборчих комісій та фальсифікаї, на підкуп громадян.

Олег Ляшко заявив, що діяльність Радикальної Партії фінансується з виборчого фонду, до якого надсилають кошти прості люди, які підтримують його та його однодумців.

- Хтось 10 гривень, хтось 100, - продовджує політик. - Тому, не знайшови чим більш поживитись, злодії винесли все, що змогли: оргтехніку, документи, навіть звернення людей. Головне, що ніхто з наших партійців не постраждав, але є побоювання, що в мою громадську приймальню могли підкинути щось протизаконне. Адже від Радикальної партії до Верховної Ради по мажоритарним округам балотуються наші кандидати: Анна Філонова, Наталія Вершко, Олександр Рекало. Вони, як і я, наче кістка в горлі і для влади, для і продажної "опозиції. Але ми нікого не боїмось, тому обовязково переможемо! Не на тих напали!