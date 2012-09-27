Вінницю зробляють більшою

Найближчим часом місто Вінниця "виросте". Чиновники міськвиконкому працюють над юридичним обґрунтуванням розширення меж міста, щоб зростала інвестиційна привабливість і податкові надходження у місцевий бюджет, повідомляє "Укринформ".

Про це на зустрічі голови ДПС України Ірини Зленко із підприємцями Вінниці розповів заступник Вінницького міського голови Валерій Коровій.

- Найближчим часом ми вийдемо на уточнення Генерального плану міста Вінниці. Будемо використовувати всі законні заходи для розширення меж Вінниці до об'їздної. А то виходить ситуація - вінницька кондитерська фабрика користується нашими комунікаціями, дорогами, а платитиме за землю Стрижавській селищній раді, - заявив Валерій Коровій.

На його думку, ситуація, що склалась, схожа на анекдот. Відтак, її слід виправляти. Окрім того, місто планує наростити обсяг промислового виробництва у найближчі роки майже в півтора рази.

- Маємо пакет інвестиційних пропозицій і зможемо наростити обсяг промислового виробництва у найближчі роки в півтора рази - це і кондитерська фабрика, і молочний завод, і ДП "Вінницький авіаційний завод" і фармацевтичний бізнес", - розповів Коровій.

За його словами, розробка нової економічної основи міста Вінниці допоможе вирішити проблему зайнятості населення. Оскільки молодь, яка не може працевлаштуватись після навчання, виїздить із міста.