За травми на виробництві платитмуть більше

З вересня цього року виплати людям, які отримали травми на виробництві, будуть збільшені на 24%. У середньому підвищення буде на рівні двохсот п'ятнадцяти гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. З урахуванням першого етапу перегляду виплат, який був в березні, у середньому виплати для 245 тис. потерпілих на виробництві та членів їхніх сімей зростуть з початку року більш ніж на 450 гривень.