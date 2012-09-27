Дівчинку ледь врятували від суїциду
11:00, 27 вересня 2012Вінниця
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Порізала вени
26 вересня о 21:40 на пункт зв’язку державної пожежної частини №1 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що каретою швидкої медичної допомоги до травмпункту дитячої обласної лікарні було доставлено 16-річну вінничанку.
Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, дівчина скоїла спробу суїциду, порізавши вени зап’ястя лівої руки.
Причина та обставини події встановлюються.
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