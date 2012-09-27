Дівчинку ледь врятували від суїциду

26 вересня о 21:40 на пункт зв’язку державної пожежної частини №1 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що каретою швидкої медичної допомоги до травмпункту дитячої обласної лікарні було доставлено 16-річну вінничанку.

Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, дівчина скоїла спробу суїциду, порізавши вени зап’ястя лівої руки.

Причина та обставини події встановлюються.