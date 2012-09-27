ВНАУ зіграє у суперлізі без легіонерів

Цими вихідними стартує чемпіонат України з волейболу серед чоловічих команд. Серед семи клубів еліти є і команда Вінницького національного аграрного університету (ВНАУ). До них на фінальному етапі додасться харківський «Локомотив», який до цього виступатиме у відкритому чемпіонаті Росії. Отже, суперниками вінницьких волейболістів у чемпіонаті будуть аж 3 команди першої столиці України, а також Сум, Чернігова, Красноперекопська і Лубен.

У Вінниці сезон стартує 5–6 жовтня. ВНАУ прийматиме «Юракадемію» (Харків).

А 16 жовтня починаються волейбольні баталії за Кубок України. 16 команд розподілили на 4 групи. Суперниками вінничан будуть аж три «Локомотива» – два з Харкова (чоловічий і юнацький), а також київський, який грає у вищій лізі. Для виходу до наступного етапу ВНАУ треба посісти у групі перше або друге місце.

Як розповіли керівники ВНАУ, команда у суперлізі зіграє практично без легіонерів. Єдиний виняток – Віталій Щетков (Ужгород). З минулорічного складу залишилися усі виконавці, до яких додали кілька молодих перспективних волейболістів.

– Мета команди на сезон – зберегти місце у суперлізі, – розповів гравець ВНАУ Сергій Руденко. – Команда у нас доволі молода. Середній вік гравців – 22–23 роки. У наших конкурентів в цілому більш досвідченіші виконавці. Але ми намагатимемося протиставляти їм свою енергію і завзятість. Тим більше, що нині фінансове становище нашого колективу доволі стабільне, зарплату виплачують вчасно.