П‘ять нових будинків чекають на господарів

За 9 місяців цього року будівельний Концерн "Поділля" (БМУ-3) ввів в експлуатацію два житлових будинки у мікрорайоні "Поділля" на 289 квартир площею 18,8 тисяч квадратних метрів. У цьому ж мікрорайоні збудовано і дитячий садочок на 280 місць.

Про це повідомляє прес-служба Концерну «Поділля».

В житловому районі "Академічний" концерн ввів в експлуатацію 3 житлових будинка на 168 квартир площею 10 тисяч метрів квадратних.