Заболотний викликав Кучера на «дуель»

Колишній голова Вінницької обласної ради, кандидат по виборчому округу №17 Григорій Заболотний викликав на «дуель» свого конкурента та колишнього підлеглого Миколу Кучера.

Щоправда зустрітися із опонентом Григорій Михайлович готовий у прямому ефірі місцевого телеканалу.

«Я готовий оплатити за свою професорську зарплату передвиборчу агітацію для мільйонера Кучера» - зазначив Заболотний.

Таке рішення один із лідерів передвиборчої кампанії на 17 виборчому окрузі пов’язує із збільшенням викиду «чорного піару» в його адресу з боку конкурента.

Останнім таким прикладом стало розповсюдження на окрузі агітаційної газети, яка вийшла із вихідними даними Об’єднаної опозиції, на сторінках якої на нього та ще одного опонента Анатолія Матвієнка вилили бруд та звели наклеп:

«Я звернувся до міліції, прокуратури та СБУ із відповідними заявами. Також ми отримали офіційну відповідь від друкарні, реквізити якої стоять на газеті, про те, що вони не друкували цей наклад. В свою чергу в обласному штабі Об’єднаної опозиції нас запевнили, що не мають жодного стосунку до випуску «чорного піару». – зазначив Заболотний.

Григорій Заболотний також зазначив, що не розраховував на застосування «брудних технологій» з боку свого колишнього підлеглого Миколи Кучера. Він вважає, що подібні технології – це робота численних технологів конкурента, які відпрацьовують свої гонорари за проведення виборчої кампанії.

Довідка: 17 виборчий округ охоплює територію: Тростянецького, Гайсинському, Бершадський, Теплицький райони та місто Ладижин. Загальна кількість виборців 169 тисяч.