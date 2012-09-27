Перший муніципальний дитячий центр запрацює у листопаді

У листопаді 2012 року у Вінниці запрацює перший муніципальний Центр раннього розвитку дитини. У ньому діти зможуть вчитися малювати, співати, танцювати, розвивати логічне мислення, опановувати комп’ютер та багато іншого. Такий центр розташується на базі нового дитячого садку в мікрорайоні «Поділля», який прийме своїх вихованців також наприкінці осені.

Про це йдеться у повідомленні департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міськради.

На сьогоднішній день у Вінниці більшає дошколяриків, які відвідують різні заняття, де розвивають свої таланти і навики. Батьки, в свою чергу, все прискіпливіше підбирають заклади, куди оформити свою малечу. Починаючи з кінця осені у Вінниці запрацює новий Центр раннього розвитку дитини. Це буде муніципальний заклад, де надаватиметься найбільш широкий комплекс послуг для дітей в напрямку розвитку фізичних та розумових здібностей.

Тут освітній процес буде організовано за кількома пріоритетними напрямами: художньо-естетичним, фізкультурно-оздоровчим або ж музичним.

Також в центрі планується налагодити роботу вокально-музичної, хореографічної та театральної студій, арт-майстерні, фотостудії, створити екологічний майданчик, гуртки бебі-йога, бебі-фітнес, Монтессорі-клас, центр іноземних мов, комп’ютерний клас. Окрім цього, тут будуть працювати логопед, психолог, адаптаційна група, яку зможуть відвідувати діти з двомісячного віку разом з батьками. Центр раннього розвитку дитини – це ще один крок в напрямку реалізації заходів, які передбачені в концепції стратегічного розвитку «Вінниця – 2020: сучасне, комфортне європейське місто».

На сьогодні садочок, де розміститься Центр раннього розвитку дитини, уже збудовано. І вже завозиться обладнання, інвентар та навчально-методичні матеріали.

- Цей дитячий садок буде забезпечено належною матеріально-технічною базою, а саме: передбачено комп’ютерний клас, кабінет зображувальної діяльності, спортивна та музична зали, кабінет психолога, логопеда. Тому було прийнято рішення саме на базі дошкільного закладу № 7 створити Центр розвитку дитини, – розповідає заступник директора департаменту, начальник відділу дошкільної освіту та обліку дітей департаменту освіти міської ради Людмила Рихліцька. ​

