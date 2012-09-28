На Хмельниччині затримали вінницького втікача з тюрми

На Хмельницькому залізничному вокзалі правоохоронці затримали засудженого, який втік з Крижопільського виправного центру на Вінниччині. На волі чоловіку вдалось побути 9 днів.

Про це Укрінформу повідомила головний спеціаліст управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

- Під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативними працівниками управління Крижопільського виправного центру (№113) Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області та співробітниками лінійного відділу міліції вранці 22 вересня на залізничному вокзалі м.Хмельницький було затримано засудженого Д., - інформувала Ірина Шаповалова.

27-річний чоловік з 8 серпня цього року відбував покарання за вчинення крадіжки з заволодінням особистими документами. Однак 13 вересня, будучи працевлаштованим на виробничому об’єкті виправного закладу, самовільно залишив своє робоче місце та межі установи.

Наразі затриманого доставлено до Гайсинського РВ УМВС України у Вінницькій області.