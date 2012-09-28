На трасі згоріла 21 тона молдовського цукру

У Вінницькій області в результаті ДТП загорілися два вантажних автомобіля MAN, один з яких перевозив 21 тонну цукру

Як повідомили «Коментарям» у Вінницькому обласному управлінні ДАІ, аварія сталася на виїзді з м. Ладижин. Водій вантажівки з причепом не впорався з керуванням та допустив зіткнення з іншим вантажівкою під керуванням мешканця Молдови, який перевозив 21 тонну цукру.

Автомобіль, завантажений цукром, загорівся, потім вогонь перекинувся на інша вантажівка. Як зазначили в ДАІ, протягом чотирьох годин рух на м.Тростянець було перекрито.

Постраждалих в результаті ДТП немає. Матеріальний збиток в результаті ДТП і пожежі встановлюються.