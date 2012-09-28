84-річний дідусь поїхав на могилу дружини і зник

Працівники вінницької міліції за кілька годин розшукали та повернули родині 84-річного дідуся, який минулої доби поїхав відвідати могилу дружини та додому не повернувся.

Про це йдеться у повідомленні СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

27 вересня до 1-го міського відділу міліції звернулася вінничанка з повідомленням проте, що вчора не повернувся додому її батько, який страждає на тимчасову втрату пам’яті. Зі слів заявниці, 84-річний чоловік близько одинадцятої години ранку поїхав на кладовище відвідати могилу дружини та додому не повернувся.

Протягом двох годин оперативними працівниками міліції у селі Лука-Мелешківська Вінницького району дідусь був знайдений. Як з’ясувалося, літній чоловік переплутав номери маршрутних таксі та поїхав у протилежному напрямку. Не зумівши зорієнтуватися на місцевості, дідусь заблукав.

Зараз чоловік знаходиться дома в колі рідних.