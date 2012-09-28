Юрій Яремчук судиться за скасування результатів жеребкування

Сьогодні о 10:00 год у Вінницькому окружному адміністративному суді, що по вул. Островського, 14 у залі засідань №8 розпочалися слухання за позовом кандидата в народні депутати, самовисуванця Юрія Яковича Яремчука. Він є депутатом Вінницької обласної ради

Яремчук домагається скасування у судовому порядку результатів жеребкування при формуванні дільничних виборчих комісій по 13-му округу. Туди входять Козятинський, Калинівський та Хмільницький райони.

- Після як на окрузі відбувся скандал за наслідками жеребкування кандидати та провладні партії не отримали більшість після жеребкування. Це є головною причиною позову, - вважають представники народного депутата Миколи Катеринчука. -

Нагадаємо, що в ніч з 18 на 19 вересня представники штабу кандидата в народні депутати Миколи Катеринчука зафіксували порушення під час реєстрації окружною виборчою комісії подань в члени дільничних виборчих комісій.