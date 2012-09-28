Зниклу дівчинку з Крижополя знайшли у Вінниці

Вчора у Вінниці знайшли зниклу десять днів тому 13-річну мешканку Крижополя Настю Вугняву, - повідомляють «20 хвилин».

Як повідомлялось в інформації СГЗ УМВС у Вінницькій області, дівчинка поїхала вночі з дому на таксі у Вінницю і зникла. Весь цей час 30 працівників міліції цілодобово шукали неповнолітню в обласному центрі.

Настя гарно вчилася у школі, ніколи раніше з дому не втікала, нічого поганого про неї ніхто працівникам міліції не розповів.

Працівники й знайшли зниклу дитину на вулиці Ширшова. Дівчина спокійно йшла в магазин за продуктами. Як виявилося, додому й не збиралася і не турбувалася, що думали десять днів, поки вона підкорювала Вінницю, її батьки.

- Дівчина змінила зачіску – постригла волосся і пофарбувалася, - розповіли у секторі зв’язків з громадськістю обласної міліції. – Наші працівники її упізнали по родимці над губою. Дівчина сказала, що вона утекла, бо хотіла дорослого життя. Говорила усім, з ким спілкувалася, що їй 20 років.

Наразі з неповнолітньою працює психолог. Після профілактичної бесіди школярку повернуть до батьків.

Де і за які кошти втікачка жила у Вінниці, зараз з’ясовують. Вже розібралися, що вона їхала з дому не з порожніми руками. Скільки взяла потай у батьків, не розголошують.