Вінницькі моржі влаштували стрілянину

Що роблять моржі, поки на вулиці тепло? Невідомо, як в інших регіонах, але у Вінниці любителі зимового плавання в інші пори року не байдикують і продовжують вести здоровий спосіб життя. І навіть більше – команда «Моржі» виграла чемпіонат області з поліатлону, який проходив у місті над Бугом. Це комплексні змагання з трьох видів спорту: стрільби (відбулись у тирі ВДПУ), бігу (у ЦПІКіВ) і плавання (у басейні «Авангард»).

На старт вийшли 6 команд – половина з обласного центру і решта з районів. Услід за моржами наступні призові місця посіли збірні Гнівані (Тиврівський район) і Мурованих Курилівців. До складу кожної команди входили 4 спортсмени (представники різних вікових категорій), в тому числі й жінка.

В особистому заліку чемпіонами стали Павло Шеванюк (Гнівань), який виконав норматив кандидата у майстри спорту з поліатлону і Олександр Хникін (брат олімпійського призера Павла Хникіна), майстер спорту з офіцерського багатоборства.

У заліку серед ветеранів відзначились президент вінницького клубу моржів «Нептун» Раїса Макіївська, призер зимового чемпіонату країни з поліатлону Андрій Орєхов і майстер спорту України Олена Колос, викладач Вінницького національного технічного університету.

– Моржі вперше перемогли на цих змаганнях у комплексному заліку. Але наша перемогла не є випадковою, адже ми довго готувалися до чемпіонату. І у нашому складі є багато сильних спортсменів – наприклад, майстер спорту з кульової стрільби Павло Сидорук, – прокоментувала Раїса Макієвська.

4–7 жовтня у Ялті відбудуться чемпіонат України і чемпіонат світу з поліатлону серед ветеранів.

– Планується, що Вінниччину у Ялті представлятимуть 8 поліатлорністів. Зокрема, з Бару, Вінниці, Хмільника, Мурованих Курилівців і Тиврівського району, – сказав голова обласної федерації поліатлону Андрій Данилов. – Але поки коштів на цю поїздку у нас немає. Від фінансування й залежатиме кількісний склад нашої команди у Ялті.