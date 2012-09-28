Дружина намагалась передати зеку-чоловіку марихуану в смальці

Нещодавно до Стрижавської виправної колонії (№81) вкотре намагались передати наркотичну речовину.

Про це повідомила головний спеціаліст (у зв’язках із ЗМІ та громадськістю) управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

Прибувши на тривале побачення до свого 27-річного засудженого чоловіка, дружина намагалась пронести до зони, що охороняється, заборонену речовину.

Так, під час догляду передачі, яку привезла мешканка м. Вінниця, 1986 року народження, на дні пластмасового відра з жиром було виявлено та вилучено згорток паперу, в якому знаходилась речовина зеленого кольору рослинного походження приблизною вагою 15 грам.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ УМВС України у Вінницькій області, дана речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом.

За даним фактом Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 Кримінального Кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Вражає той факт, що позбавлення волі одного з подружжя не застерігає іншого від протиправної діяльності.