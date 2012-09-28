У Вінницькій області - карантин

У зв’язку з виявленням небезпечних карантинних організмів та шкідників, у Вінницькій області запроваджені карантинні режими.

Про це повідомляє сайт Агро Ньюз.

Державні інспектори з карантину рослин виявили американського білого метелика на території сіл Трибусівка та Дмитрашівка Піщанського району. Наразі карантинний режим діє на площі 25 га. Фахівці вжили всіх необхідних фітосанітарних заходів для ліквідації шкідника, зокрема застосовані механічні методи боротьби і знищені гнізда на пошкоджених деревах. У селі ЛипівкаТомашпільського району оголошено карантинні обмеження через виявлення західного кукурудзяного жука на площі 212 га.

Для знищення західного кукурудзяного жука проводиться скошування кукурудзи на силос та глибока оранка.