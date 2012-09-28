Пішов порибалити і загинув

27 вересня о 07:20 на пункт зв'язку підпорядкованої державної частини №35 міста Шаргород від чергового міліції надійшло повідомлення про те, що у ставку в селі Мурафа втопився місцевий житель 1956 року народження.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, чоловік ввечері минулого дня пішов порибалити та не повернувся.

Вранці 27 вересня загиблого на поверхні води поруч із дерев'яним човном виявив його односелець.

Обставини події з'ясовують правоохоронці.