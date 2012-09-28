Вінницька митниця розбагатіла завдяки сонячній енергетиці

У 2012 році на Вінницькій митниці зафіксоване збільшення валових показників. Це пов’язано з завезенням в область ліквідного обладнання для геліостанцій на більш ніж 54 мільйони гривень.

Про це на прес-конференції повідомив начальник Вінницької митниці Геннадій Федик.

Він також зазначив, що до Державного бюджету Вінницька митниця станом на вересень 2012 року перерахувала майже 603 млн. грн., що на 15,6% більше, ніж в подібний період 2011 року.

- Протягом 9 місяців поточного року переважна більшість показників зовнішньоекономічної діяльності зросла, - зазначив Геннадій Федик. – В 2012 році експортних операцій здійснено на 407 млн. грн., імпортних – на 327 млн. грн., що означає, що Вінницька митниця орієнтована на експорт. Валові обсяги експорту збільшились на 67% в порівнянні з поточним періодом 2011 року. Оскільки Вінницька область має багато кар’єрів, то й експортує сировину для будівництва. В цьому році вже експортовано гальки та піску на 1,1 млн. т. Переважна більшість імпорту – машинне устаткування. В цьому році в

Вінницьку область завозилося обладнання для геліостанцій та елеваторів.

Також очільник Вінницької митниці наголосив, що з моменту вступу в дію нового Митного кодексу намітились позитивні тенденції в оформленні декларацій. Кількість оформлених декларацій протягом 9 місяців 2012 року збільшилась на 6%.

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності відмічають позитив застосування електронних митних декларацій, що значно скорочує час їх оформлення та забезпечує належний контроль за їх поданням.

Загалом митники стверджують, що на складах нерозмитнені затримані товари не залежуються, а новий Митний кодекс, вірніше, розмір штрафів за порушення, спонукає суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до законослухняності.