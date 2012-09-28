Є перша жертва "обігріву"

27 вересня о 21:35 хвилин на пункт зв'язку 8-ї СДПЧ міста Жмеринка надійшло повідомлення про те, що в селі Щученці горить житловий будинок.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

До місця виклику було направлено рятувальників, які швидко загасили полум'я. Ланкою газодимозахисної служби в оселі виявлено тіло власниці будинку 1964 року народження.

Пожежею знищено двері, вікна, ліжка та домашні речі. Прямий збиток від загорання склав 4 тисячі гривень. Орієнтовна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

З настанням прохолодної погоди люди почали готуватися до опалювального сезону. Саме у цей період різко збільшується кількість пожеж, адже мешканці часто нехтують перевіркою димоходів, чим створюють для себе небезпечні умови для життя. Такі дії часто призводять до пожеж, що спричиняють загибель людей та великі матеріальні втрати.

Як повідомляє Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області, з початку року на території Вінницької області вже виникло 232 пожежі по причині порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та установок, що становить 15,6 відсотків від загальної кількості пожеж.

Такі пожежі виникають, коли люди втрачають пильність. А особливо це відбувається вночі, коли евакуюватися з приміщень уже не можливо і залишається лише надіятися на оперативність працівників рятувальної служби.

У зв’язку з цим Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області нагадує про необхідність дотримання основних правил пожежної безпеки.

Під час експлуатації пічного опалення не допускається:

- залишати печі, які топляться, без нагляду або доручати нагляд за ними дітям;

- користуватися печами, які мають тріщини;

- розміщати паливо та інші горючі речовини безпосередньо перед топковими отворами;

- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;

- застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі речовини;

- використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топки;

- здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топки;

- закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів тощо.

Для попередження виникнення пожеж радимо не використовувати саморобні обігрівачі. Не можна залишати опалювальні прилади без нагляду, навіть на короткий термін!