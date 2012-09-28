За побиття однокласника доньки, мама відповідатиме перед законом

Із заявою до міліції звернулась бабуся малолітнього хлопчика, якого побила мама його однокласниці. Правоохоронними органами прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Офіційна причина – відсутність висновку судово-медичної експертизи про тяжкість отримання тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою м. Вінниці, за результатами перевірки, дану постанову скасовано та порушено кримінальну справу відносно громадянки, яка побила дитину за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.