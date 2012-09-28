Екскурсії Вінницею проводитимуть граючись

27 вересня уВсесвітній день туризму, до Вінниці приїхали заступники директорів з виховної роботи загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ та вищих навчальних закладів з міст Житомира та Хмельницького. Їх запросив КП «Подільський інформаційно-туристичний центр» аби ознайомитися із туристичним потенціалом Вінниці та обговорити шляхи співпраці у напрямку туризму. Крім того, для школярів та гостей міста цього дня Подільський інформаційно-туристичний центр презентував нові інтерактивні екскурсійні програми.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

- Вінниця позиціонує себе туристичним центром і планує й надалі залучати якомога більше туристів, - говорить начальник відділу у справах молоді та туризму Вінницької міської ради Руслан Анфілов. - Для більшої популяризації ми розробляємо різноманітні цікаві програми в самому місті, а також запрошуємо до нас представників інших міст, які мають відношення до туризму для обміну досвідом. Саме тому у Всесвітній день туризму ми запросили до Вінниці заступників директорів навчальних закладів міст Житомир та Хмельницький на круглий стіл-презентацію, аби показати та запропонувати досвід проведення навчально-виховних програм для студентів та школярів. Взяли участь 150 чоловік, більше сотні з яких – представники сусідніх Вінниці міст.

Цього ж дня для школярів було презентовано також і нові екскурсійно-розважальні програми. Їх особливість полягає у тому, що під час проведення екскурсій містом вінницькі стюардеси не лише розповідатимуть дітям цікаві історичні факти, а й пропонуватимуть учням взяти участь у розвиваючих квестах, іграх та вікторинах.

- Такі ігри також допомагають засвоїти інформацію про історичні факти, адже саме у формі інтерактивів найбільше запам’ятовуються цікаві подробиці історії не лише свого міста, а й країни, - зазначив Руслан Анфілов. - Таким чином сьогодні школяр чи студент, долучаючись до таких екскурсійних програм, фактично отримує додаткові знання, які можуть стосуватися Другої світової війни, періоду, коли Україна була Народною Республікою, періоду становлення нашої країни як європейської держави.

Нові екскурсійні програми розраховані для будь-якого віку і на будь-який смак: це і пішохідні прогулянки, і автобусні екскурсії, і цікаві програми у екскурсійному трамвайчику «Везунчик».

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном 59-52-82 (відділ у справах молоді та туризму)

Довідка.

Туризм, як вид економічної діяльності, посідає особливе місце в житті Вінниччини. Загалом, у туристичній галузі області у 2011 році було зайнято 269 працівників. Найбільш характерним для Вінницької області є внутрішній туризм. У 2011 році використали свій вільний час для подорожей 20,1 тис. наших співвітчизників, які були охоплені внутрішнім туризмом (це складає 55% від загальної кількості). За віковим складом четверту частину туристів складають діти, підлітки і молоді люди до 28 років.