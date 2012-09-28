Дешево скупитись і поїсти «на халяву»

Від завтра, 29 вересня, і щосуботи у Вінниці проводитимуть «красні базари». Останній – третього листопада.

Традиційно ярмарки проходитимуть на проспекті Юності (від вулиці Келецька до вулиці Стахурського).

Ярмарки триватимуть з сьомої до чотирнадцятої години.

На ярмарках буде представлена сільськогосподарська продукція за цінами виробників. Городяни зможуть купити городину, м’ясні вироби та іншу продукцію в середньому на 15-20% дешевше, аніж на стаціонарних ринках, а по окремих позиціях, наприклад, по яйцях, ціни можуть бути знижені ще більше.

Наразі бажання взяти участь в ярмарках уже виявили більше 230 виробників. Максимальна кількість товаровиробників, які можуть розміститися у відведеному місці, - близько 300.

Під час «красних базарів» вінничани матимуть змогу смакувати українські народні страви.

Також вперше у місті проходитимуть невеличкі ярмарки української кухні, тож вінничани зможуть поєднати корисне з приємним – і до зими підготуватися, і поласувати смачними стравами.

