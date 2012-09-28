“Жива скульптура” збирає гроші

Чого тільки не побачиш у сквері Козицького! Тут проходять не лише різноманітні культурні і мистецькі заходи, але й регулярно заробляють собі на життя вуличні музики, просять матеріально допомогти нужденні і хворі вінничани.

А тепер можна побачити й новинку: грошенята з перехожих час від часу збирає «жива скульптура» з жовтою квіткою у руках.

Вінничани, які при цьому, напевно, згадують веселий парад «живих скульптур» на День Європи, кидають винахідливій людині по кілька монет.