Вінницькі велосипедисти – призери України

У м. Донецьк відбувся чемпіонат України з велоспорту (дисципліна «крос-кантрі»). Вихованці ДЮСШ № 3 Вінницького міського спорткомітету здобули тут дві нагороди. «Срібло» виборов майстер спорту міжнародного класу Дмитро Титаренко, «бронзу» –

Надія Коваленко.

Як нагадав провідний тренер з велоспорту МДЮСШ № 3 Володимир Липкань, Дмитро Титаренко був одним з реальних кандидатів на участь в Олімпіаді-2012 у Лондоні у маунтенбайку (гірський велоспорт). Путівкою він тоді поступився ветерану велоспорту. Тому маємо сподівання, що Дмитро Титаренко та інші провідні молоді вінницькі велосипедисти зможуть поборотися за олімпійську ліцензію на наступні Ігри-2016 у Бразилії.