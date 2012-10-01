Гройсман збирає вінничан на акцію підтримки Pussy Riot

Голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман став одним із організаторів акції протесту проти кримінального переслідування учасниць групи Pussy Riot.

Зпрошення приєднатися до пікету під стінами Посольства Російської Федерації у м.Києві (проспект Повітрофлотський, 27) розміщене на офіційному болзі ВПГ.

Зокрема, у ньому йдеться.

«Сьогодні о 10 годині за київським часом (11 година за московським часом) Московський міський суд розгляне касаційну скаргу учасниць панк-групи Pussy Riot Надєжди Толоконнікової, Єкатєріни Самуцевіч та Марії Альохіної, засуджених до двох років позбавлення волі за, нібито, вчинення кримінального злочину – хуліганства, за проведений у московському Храмі Христа Спасителя перформанс, який полягав у виконанні власної пісні-молитви «Богородице-Діво, Путіна прожени».

Несправедливий суд за абсурдними обвинуваченнями у хуліганстві привернув увагу та сприяв міжнародній солідарності з учасницями групи Pussi Riot, яких відома правозахисна організація «Міжнародна Амністія» визнала в’язнями сумління.

Сьогодні російська кримінальна юстиція, а, заразом, і влада у широкому розумінні цього слова мають останній шанс, аби не допустити незаконного засудження трьох молодих жінок за мирний протест та вільне вираження своїх поглядів.

Переслідування Pussy Riot не є внутрішньою справою російської держави. Свобода вираження поглядів є правом людини, яке, нажаль, порушується дуже часто, зокрема і в Україні. Змушені визнати і те, що для України зростає небезпека надання державою переваг і преференцій якійсь одній релігії чи конфесії, зрощення церкви і державних інституцій, зневажання конституційним принципом відокремлення церкви від держави. Про це говориться у творчості російської групи Pussy Riot, усі явища, які засуджує вказана група, актуальні та небезпечні і для українського суспільства.

Сьогодні о 10 годині ранку десятки десятки небайдужих людей прийдуть до Посольства Російської Федерації у м.Києві (проспект Повітрофлотський, 27) для того аби висловити свій протест проти кримінального переслідування учасниць групи Pussy Riot. Ми закликаємо владу Російської Федерації негайно звільнити Надєжду Толоконнікову, Єкатєріну Самуцевіч та Марію Альохіну, припинити переслідування усіх інших людей за вільне і мирне вираження своїх поглядів.

Акція солідарності з Pussy Riot у Києві відбуватиметься у Глобальний день дій за свободу Pussy Riot, який відзначатиметься протестами, виставами, концертами та демонстраціями у кількох десятках країн світу».

Учасники акції солідарності з Pussy Riot в Києві підтримують також вимоги демонстрації проти законопроекту про криміналізацію наклепу, яка відбудеться сьогодні о 10 годині біля Верховної Ради України.

