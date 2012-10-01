Вінниці затримали п'ятьох колишніх зеків за збут психотропів



Співробітники Служби безпеки України затримали п'ять членів злочинного угруповання, які займалися незаконним поширенням у Вінниці наркотичних засобів і психотропних речовин.

Про це повідомляє прес-група УСБ України у Вінницькій області.

Встановлено, що зловмисники збували наркотики постійним покупцям, переважно наркозалежним молодим людям до 30 років.

25 вересня під час обшуків за місцем проживання кожного з наркодилерів вилучено 200 грамів психотропної речовини метамфетаміну, 2 одиниці холодної зброї і близько 10 кілограм марихуани. Марихуану вилучили в садибі одного із затриманих, чий будинок та земельну ділянку використовували для виробництва наркотику.

На 4 соток присадибної землі виявили ретельно доглянуту конопляну плантацію зі зрілими рослинами заввишки з дорослу людину. На горищі будинку і в сараї виявили висушені рослини конопель, а в кімнатах у скляній тарі різної зберігався вже подрібнений, готовий до продажу товар. Під час проникнення бійців підрозділу «Альфа» в житло, господар будинку спробував позбутися доказів свого злочинного бізнесу - викинув у вікно половину склянок і розбив власний телефон.

Всі п'ятеро затриманих, непрацюючі вінничани у віці 38-40 років, раніше неодноразово були засуджені за скоєння навмисних тяжких злочинів: вбивство, згвалтування, розбійні напади, а також за аналогічні - у сфері незаконного обігу наркотиків.

Слідчими СБУ відносно затриманих порушено кримінальну справу за ч.2. і ч.3 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, придбання, зберігання з метою збуту і незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах).