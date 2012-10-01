Добринській нарешті вручили заслужену відзнаку «Гордість країни»

Нашій землячці, учасниці трьох Олімпійських ігор, золотій медалістці Олімпіади-2008, чемпіонці світу з багатоборства Наталі Добринській Голова Національного Олімпійського комітету України Сергій Бубка вручив відзнаку «Гордість країни», - повідомляють «20 хвилин».

Нагороди Наталя удостоєна за перемогу на чемпіонаті світу у Туреччині, - саме там, у Стамбулі, напровесні вона встановила новий світовий рекорд – у загальному заліку набрала 5013 очок. Вона перевершила не тільки власний результат – побила рекорд радянської спортсменки Ірини Бєлової, який нікому не вдавалося перевершити більше 20-ти років.

На чемпіонаті світу у Туреччині Добринська здобула у загальному заліку на 22 бали більше за досягнення радянської спортсменки. Після цих змагань її номінували на лауреата премії «Гордість країни». З поважних причин Наталі не вдалося взяти участь в урочистій церемонії нагородження. Майже через півроку після того нагорода знайшла героя.