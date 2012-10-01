Стрілка з «КАРАВАНУ» шукають на Вінниччині

Оболонським РУ ГУМВС України в м. Києві за вчинення з використанням вогнепальної зброї вбивства трьох осіб та поранення одного, що мало місце 26.09.2012 року о 15-00 в ТРЦ «КАРАВАН» по вул. Луговій,12 в м. Києві розшукується чоловік, зображений на фото.

Прикмети злочинця: вік 25-30 років, зріст 175-180 см., волосся русяве коротке, одягнений в зелену куртку, сіро-голубі джинси, чорні туфлі. При собі може мати вогнепальну зброю.

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Вбивцю, який 26 вересня серед білого дня розстріляв трьох охоронців супермаркету і ще одного тяжко поранив, шукає вся Україна. Перевіряють навіть усіх колишніх і працюючих силовиків і правоохоронців, пише газета «Сегодня».

Як розповіло журналістам джерело в правоохоронних органах, міліція проводить безпрецедентну в Україні операцію. Перевіряються підвали, горища, гуртожитки, прочісуються ліси. Вилучено відеозаписи з різних джерел за останні два тижні, їх зараз переглядає спеціальна група.

Насторожує вміння злочинця поводитися зі зброєю. А тому особливо ретельно перевіряються силовики, у тому числі колишні і нинішні міліціонери. МВС також звернулося до СБУ з проханням перевірити всіх звільнених.

Екс-заступник глави МВС і нардеп Геннадій Москаль також вважає, що вбивця може бути працівником правоохоронних органів. «На відео видно, що він витягнув пістолет з кобури, бандити не носять зброю в кобурі», - сказав він.

Пістолет у стрільця, швидше за все, саморобка, перероблений, можливо, з газового. Слідство поки вважає, що працював вбивця-одинак, оскільки його пальці «не вистрілили», тобто в картотеці криміналу таких відбитків немає. І ніхто з стукачів нічого не може сказати.

Його психологічний портрет: серійник, дуже запальний, неврівноважений, можливі проблеми з психікою, тому стріляє не замислюючись.