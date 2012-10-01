Хлопця засипало землею на дванадцятиметровій глибині

28 вересня о 18:41 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №13 м. Немирів від жителя села Мухівці надійшло повідомлення про те, що під час копання криниці в приватному господарстві сталося обвалення піску та в результаті чого присипало копача.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На місце події було одразу ж направлено рятувальників у складі 5 чоловік. По прибуттю було встановлено, що в криниці на глибині 12 метрів людину засипало ґрунтом.

23-річний чоловік перебував при свідомості, але самостійно не міг вибратись на поверхню. За допомогою ременів та лебідки потерпілого визволили з підземної пастки та передали медикам.

Після огляду лікарями, молодий хлопець від госпіталізації відмовився.